Coxa empata com o Manthiqueira, mas confirma primeiro lugar

Já classificado antecipadamente no Grupo 18 da Copa São Paulo de Juniores, o Coritiba empatou em 1 a 1 com o Manthiqueira, em Guaratinguetá. Com o resultado, o Coxa fechou a primeira fase com sete pontos, na primeira colocação. O adversário também garantiu sua vaga na sequência da competição, na segunda posição, com três pontos.

Poupando uma série de titulares, o Alviverde entrou em campo com Arthur, Sena, Romércio, Leonardo, Araújo, Jefferson, Romeu, Luizinho, Matheus, Nathan e Allan. Com isso, o time mostrou alguma dificuldade no inicio da partida, sem conseguir boas chances. Aos 25 minutos, no contra-ataque, o Manthiqueira abriu o placar. Depois do intervalo, aos 27 minutos, Nathan deixou tudo igual, de cabeça.

Na próxima, fase da Copinha, o Coxa vai encarar o segundo colocado do grupo 17, que será definido no confronto entre Taubaté e Corinthians.