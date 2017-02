Coxa desencanta e vence o clássico diante do Paraná

Em um clássico tecnicamente fraco no Couto Pereira, o Coritiba buscou sua primeira vitória no Campeonato Paranaense 2017 ao bater o Paraná Clube por 1 a 0. Com o resultado, o Tricolor, que perdeu sua invencibilidade, fica com seis pontos ganhos, na vice-liderança da competição. O Coxa, com cinco pontos, subiu para a quinta posição.

Depois de um primeiro tempo em branco e com poucas chances reais, Kléber Gladiador, aos 28 minutos, aproveitou cruzamento para desviar de cabeça, no ângulo, para abrir a contagem e fazer o primeiro gol coxa-branca na temporada.

Na próxima rodada, o Coritiba encara o Foz do Iguaçu, sábado, novamente no Alto da Glória, em Curitiba. Já o Paraná Clube, que entrou com um time alternativo, se poupando para encarar o São Bento, no meio de semana, pela Copa do Brasil, terá pela frente o J.Malucelli, domingo, na Vila Capanema.

O jogo – A partida começou quente e, com três minutos, um jogador de cada lado já havia recebido cartão amarelo por entradas mais duras. Aos quatro minutos, Zezinho cobrou falta para o meio da área e Werley apareceu para afastar e ceder escanteio. Mais Tricolor no ataque, aos nove minutos, com Arthur Jesus subindo na área mais do que todo mundo para testar pela linha de fundo.

O clima continuava estranho estre os jogadores, com alguns desentendimentos. Aos 13 minutos, o goleiro Léo entregou nos pés de Kléber Gladiador, que tentou o arremate, mas parou na defesa paranista. Jogo truncado e com poucas chances reais de gols. Aos 29 minutos, após cobrança de escanteio, Werley desviou para o fundo das redes, mas a arbitragem anulou o lance para marcar impedimento.

O primeiro tempo era muito fraco no Couto. Aos 32 minutos, Carinho cobrou falta fechada na área e Léo deixou a meta para interceptar. O técnico Wagner Lopes não esperou a etapa final para fazer sua primeira alteração, com a saída de Jhony para a entrada de Gabriel Dias. Aos 44 minutos, Kaike tentou o cruzamento rasteiro e a defesa alviverde afastou.

Depois do intervalo, as equipes voltaram sem novas mudanças. Aos dois minutos, Zezinho cobrou escanteio, Wilson deu rebote, mas Diego Tavares não aproveitou. O Coxa tentava apertar a marcação nos primeiros minutos. Aos quatro minutos, Kaike falhou, Henrique Almeida dominou a bola e bateu para boa defesa de Léo.

O jogo seguia muito faltoso, com farta distribuição de cartões amarelos. Voltando de lesão após um alonga recuperação, Neto Berola entrou em campo aos 16 minutos no lugar de Tiago Real. Pelo lado do Tricolor, Guilherme Biteco foi a novidade colocada em campo. Aos 20 minutos, Alan Santos pegou sobre de bola na entrada da área, tentou o arremate e isolou.

A partida ganhou um pouco de emoção na reta final, mas mais pela vontade e pelos erros do que técnica. Aos 25 minutos, Biteco subiu para testar sozinho e Wilson fez uma linda defesa para salvar. Até que, aos 28 minutos, em um cruzamento que veio da intermediária, Kléber apareceu para completar e marcar o primeiro gol alviverde no ano. Boa jogada no ataque alviverde, aos 37 minutos, mas Kleber chutou em cima da defesa tricolor. Ainda deu tempo para Zezinho receber o cartão vermelho e deixar o Paraná com um a menos.

CORITIBA 1 X 0 PARANÁ CLUBE

Local: estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data: 05 de fevereiro de 2017, domingo

Horário: 20 horas (de Brasília)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Ivan Carlos Bohn

Cartões amarelos: Juninho, Kléber, Alan Santos, Henrique Almeida (Coritiba); Jhony, Felipe Alves, Kaike, Alex Santana (Paraná)

Cartão vermelho: Zezinho (Paraná)

Gol

CORITIBA : Kléber, aos 28 minutos do segundo tempo

CORITIBA: Wilson; Walisson Maia, Werley, Juninho e Carlinhos; Alan Santos, Matheus Galdezani e Thiago Real (Neto Berola); Henrique Almeida (Ruy), Rildo (Filigrana) e Kleber.

Técnico: Paulo César Carpegiani

PARANÁ: Leo; Diego Tavares, Artur Jesus, Rayan e Kaike (Junior); Jhony, Alisson (Guilherme Biteco), Alex Santana e Zezinho; Vitor Feijão e Felipe Alves

Técnico: Wagner Lopes