Coxa anuncia o zagueiro Werley e tenta fechar com Rildo

O Coritiba anunciou oficialmente nesta quinta-feira sua primeira contratação para a próxima temporada. É o zagueiro Werley, de 28 anos, revelado pelo Atlético Mineiro e com passagens por Grêmio, Santos e Figueirense. O jogador assinou com o Alviverde por dois anos e já vestiu a camisa coxa-branca, elogiando a força do clube na cidade.

“Eu sei o quanto é difícil enfrentar o Coritiba aqui dentro. Estou muito feliz de estar podendo chegar em um clube deste tamanho”, afirmou o defensor, que gostou da estrutura que encontrou. “Estou muito feliz de estar podendo chegar em um clube deste tamanho, estruturado, que dá todas as condições para que o atleta possa desempenhar sua atuação da melhor forma possível”, emendou.

Nos próximos dias o Coxa deve apresentar mais uma novidade, já que as negociações já estariam avançadas com o atacante Rildo, que estava no Corinthians. Revelado pelo São Bernardo, o jogador se destacou na Ponte Preta, mas não teve muitas oportunidades no Timão por conta de lesões. Outros clubes também demonstraram interesse, mas o Alto da Glória deve ser o destino do atleta.