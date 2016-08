Coritiba treina no CT do Palmeiras antes de pegar o Tricolor no Morumbi

Seleção Brasileira Confira as fotos do segundo dia da Seleção no CT do Timão

O elenco do Coritiba realizou suas últimas atividades, na capital paulista, antes do jogo contra o São Paulo, neste domingo, às 16h (de Brasília). As equipes têm confronto marcado no estádio do Morumbi, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na manhã deste sábado, a equipe coxa-branca treinou nas dependências da Academia de Futebol do Palmeiras, na Barra Funda. A atividade serviu para que a comissão técnica pudesse realizar alguns ajustes na equipe que enfrentará o São Paulo.

Junto com o técnico Paulo César Carpegiani, a comissão fez um trabalho de posicionamento da equipe, em que testou situações para enfrentar o time do São Paulo. No jogo de domingo, o comandante do Coxa não poderá contar com a presença do atacante Evandro, que foi chamado pelo Tite para treinar com a Seleção Brasileira e estará à serviço deles.

O artilheiro da temporada com 21 gols, Kleber recebeu um forte pisão na partida contra o Vitória e vem recebendo trabalhos específicos para a recuperação. Mesmo sendo dúvida na partida, sua participação será confirmada apenas minutos antes do jogo no Morumbi.

