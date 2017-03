Coritiba e JMalucelli não saem do 0 a 0 no Couto Pereira

Jogando no Couto Pereira, na tarde deste sábado, o Coritiba não conseguiu produzir o suficiente para envolver o JMalucelli. As equipes não passaram de um empate sem gols.

Com o resultado, o Coritiba subiu para 11 pontos na tabela de classificação do Campeonato Paranaense, na quarta posição. Na próxima rodada, no domingo de 19 de março, visitará o Toledo.

Já o JMalucelli ascendeu bastante, mas não em função do ponto conquistado em Curitiba. A equipe contou com um efeito suspensivo para recuperar os 16 pontos que havia perdido pela escalação irregular do atacante Getterson e agora soma 14, atrás apenas do Paraná, com 15. O recurso será julgado na quinta-feira pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD).

Com Getterson em campo, o JMalucelli protagonizou um jogo duro com o Coritiba, que trocou o volante Jonas, lesionado, por Edinho ainda no primeiro tempo e ofereceu espaços para o time visitante também atacar. No intervalo, o atacante Kleber chegou a cobrar uma postura mais ofensiva dos donos da casa: “O Coritiba é um time grande”.

A ligeira melhora do Coxa na etapa complementar não foi o bastante para desestabilizar o JMalucelli. O máximo que a equipe dirigida por Pachequinho conseguiu foram alguns lances duvidosos dentro da área, que o árbitro Cristian Gorski da Luz não interpretou como pênalti. Neto Berola e Iago, nas vagas de Kleber e Rildo, ainda se esforçaram para evitar o 0 a 0. Sem sucesso.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0 X 0 JMALUCELLI

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data: 11 de março de 2017, sábado

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Cristian Eduardo Gorski da Luz (PR)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn (PR) e Luciano Roggebaum (PR)

Público: 6.025 pagantes (total de 6.797)

Renda: R$ 140.165,00

Cartões amarelos: Kleber e Werley (Coritiba); Tomas Bastos, Carlos Jatobá, Eltinho e Neto (JMalucelli)

CORITIBA: Wilson; Rodrigo Ramos, Werley, Juninho e Carlinhos; Jonas (Edinho), Anderson e Thiago Lopes; Henrique Almeida, Kleber (Neto Berola) e Rildo (Iago)

Técnico: Pachequinho

JMALUCELLI: Fabrício; Neto, Alex Fraga, Tiago Alencar e Eltinho; Wellington Reis, Carlos Jatobá (Paulinho) e Tomas Bastos; Getterson, Rafael Santiago (Diogo Pereira) e Jenison (Guilherme Parede)

Técnico: Luciano Gusso