Coritiba anuncia o zagueiro Werley como primeiro reforço para 2017

O Coritiba anunciou seu primeiro reforço para a próxima temporada nesta quinta-feira. Trata-se do zagueiro Werley, conhecido por passar por grandes clubes do futebol brasileiro como Grêmio, Atlético-MG e Santos. O contrato do jogador terá duração de dois anos.

Empolgado para vestir a camisa do Coxa, o zagueiro de 28 anos enalteceu a torcida e a estrutura do clube. “O que eu sei é que o Coritiba é um grande clube do futebol brasileiro, muito organizado, tem uma torcida que empurra o time durante os 90 minutos. Eu sei o quanto é difícil enfrentar o Coritiba aqui dentro. Estou muito feliz de estar podendo chegar em um clube deste tamanho, estruturado, que dá todas as condições pra que o atleta possa desempenhar sua atuação da melhor forma possível”, enalteceu o atleta.

Werley foi revelado pelo Atlético-MG, clube que defendeu por cerca de cinco anos e realizou mais de 100 partidas. Após empréstimos para América-RJ e Boavista, o jogador se transferiu para o Grêmio, permanecendo por quatro temporadas. Durante este período, o defensor também acumulou passagens por Santos e Figueirense, ambos com contrato de empréstimo.

Agora no Coritiba, Werley se junta ao time no próximo dia 04 de janeiro, data de início da pré-temporada da equipe paranaense. Em 2017, o Coxa irá disputar o Campeonato Paranaense, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.