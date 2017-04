Com ampla vantagem, Coxa recebe o Cascavel para confirmar vaga

Em jogo adiado devido à confusão generalizada que tomou conta da organização do Campeonato Paranaense 2017, Coritiba e Cascavel definem o classificado para as semifinais da competição nesta quarta-feira, às 20 horas (e Brasília), no estádio Couto Pereira. No jogo de ida, o Coxa aplicou uma goleada de 5 a 0, que garante uma larga vantagem.

O técnico Pachquinho, aliás, pode levar em conta isso ao escalar o time. Com alguns jogadores saindo do departamento médico, esse pode ser o momento de não forçar, projetando já as próximas fases. É o caso de Juninho, Werley, Jonas e Henrique Almeida, que voltaram a treinar, estão a disposição, mas podem ficar de fora. Certeza mesmo são as ausências de João Paulo, Matheus Galdezani e Rildo, esses sem previsão.

O treinador coxa-branca falou sobre essas dúvidas e só deve definir o time mesmo momentos antes da partida. “Independente do que acontecer em relação ao retorno desses atletas, depois temos só dois ou três dias. Precisamos ser inteligentes. São atletas que estão inativos. Vamos pensar na melhor situação. Temos que buscar este resultado e ver esses atletas que estão retornando, em que momento eles estão e avaliar se é importante para este jogo”, analisou.

A Cobra tem uma missão quase impossível. Depois de sofrer cinco gols em casa, a equipe do oeste paranaense precisar de um milagre. A diretoria tentou ainda nos bastidores invalidar a partida, já que após a eliminação do JMalucelli o adversário não seria mais, em teoria, o Coritiba, mas a partida vai acontecer normalmente.

Outra partida – Enquanto isso, no estádio do Café, no norte do Estado, o Londrina, que começou novamente a disputa das quartas, recebe o Rio Branco para a segunda partida do confronto. No jogo de ida, em Paranaguá, vitória o Tubarão, que com isso terá a vantagem de empatar em casa e garantir a vaga nas semifinais.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA X CASCAVEL

Local: estádio Major Antônio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Data: 12 de abril de 2017, quarta-feira

Horário: 20 horas (de Brasília)

Árbitro: Murilo Ugolini Klein

Assistentes: Marcio Lopes Guerra e Alexandro Euzébio da Silva

CORITIBA: Wilson; Dodô, Márcio, Walisson Maia e William Matheus; Alan Santos, Edinho, Anderson e Daniel; Iago e Kleber

Técnico: Pachquinho

CASCAVEL: Darci; Raulen (Sorbara), Henrique, Marco Tiago e Anderson; Neto, Lomba, Hyago e Everton; Wesley e Ícaro

Técnico: Agenor Piccinin