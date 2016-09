Carpegiani não dá justificativas e admite má apresentação do Coxa

O Coritiba começou mal as oitavas de final da Copa Sul-americana ao perder para o desconhecido Belgrano, da Argentina, por 2 a 1, m pleno estádio Couto Pereira lotado, tornando a missão para a volta ainda mais complicada. O técnico Paulo César Carpegiani não escondeu sua decepção com a atuação do Coxa, preferiu não dar desculpas ou explicações de mais, e apenas admitiu uma noite infeliz de seu time.

“Não vou encontrar justificativas. Não nos apresentamos bem. Com toda aquela expectativa em cima, nós temos que pedir desculpas para a torcida. Nós não jogamos bem, não atuamos bem”, lamentou o treinador, que acredita ter sido o gol tomando logo aos quatro minutos um dos responsáveis pela desestabilização da equipe. “Iniciar uma partida contra um time catimbeiro, experiente, saindo atrás, enervou muito mais nossa equipe”, completou.

Sem jogar a toalha, o comandante coxa-branca admite ainda que os desfalques estão pesando e será necessário alternativas em busca de competitividade. “No primeiro tempo, com as dificuldades que temos em montar a equipe, o time sentiu demais a responsabilidade. Tomamos o gol e pesou demais. O adversário mereceu vencer. Mas, temos outra partida, 90 minutos. Talvez com a volta de alguns jogares importantes. A equipe está jogando, mas tivemos dificuldade. Tenho que dar uma repensada no time”, avaliou.

Virando a chave para o Campeonato Brasileiro, Carpegiani espera já diante do Palmeiras, no final de semana, um time mais acertado, inclusive taticamente. “Contra o Palmeiras tenho condições de dar uma acertada. Mas tivemos dificuldade com a falta de alguns jogares. Era um jogo decisivo, mas o time deixou taticamente a desejar”, concluiu.

