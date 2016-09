Carpegiani destaca importância de vitória do Coxa em confronto direto

O Coritiba quebrou o tabu de nunca ter vencido do Sport na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro e volta para casa com três pontos fundamentais após um duelo direto para se afastar da zona de rebaixamento da competição. O técnico Paulo César Carpegiani destacou a conquista como visitante no momento em que a competição vai se aproximando de sua reta decisiva, onde resultados podem ser mais importantes do que boas apresentações.

“O mais importante são os três pontos, independentemente de como joga. Numa equipe que está na nossa situação o fundamental é a vitória. Era um confronto direto”, avaliou o treinador, que acredita ter sido a vitória o resultado mais correto por aquilo apesentado nos 90 minutos. “Acho um resultado justo, premiou uma equipe que buscou o tempo todo”, acrescentou.

Para o comandante coxa-branca, resultados positivos como este podem servir para motivar ainda mais o time, criando um ciclo virtuoso. “Esse grupo precisa dessas vitórias para acreditar que pode jogar em igualdade com qualquer um. Não é fácil vencer o Sport em casa. Impusemos o ritmo, desperdiçamos oportunidades. A equipe está começando a tomar um caminho”, avaliou.

Carpegiani agora pensa na Copa Sul-americana e, mesmo prevendo desfalques, garante que vai colocar força máxima em campo. “Só não posso definir uma equipe, porque é muita dificuldade, é escalação em cima de escalação. Não é desmerecer uma competição ou outra. Na quarta-feira nós vamos entrar com o que temos de melhor. Nós temos um campeonato difícil, um longo caminho pela frente. E temos também uma competição que sei que a torcida quer disputar com igualdade e, mesmo com dificuldade, nós vamos fazer”, concluiu.

