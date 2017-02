Carpegiani comemora melhora na produção coxa-branca

A vitória no clássico diante do Paraná Clube, pelo Campeonato Paranaense 2017, trouxe um pouco de alívio ao Alto da Glória após um inicio ruim de temporada. Com uma semana agitada pela frente, com Copa do Brasil e mais Estadual, o técnico Paulo César Carpegiani comemora a subida de produção, ainda que discreta.

“Subiu, não extraordinariamente, mas no contexto geral que tem que jogar no futebol. Ao natural, com sequência e repetição, vamos formar a equipe”, disse o comandante coxa-branca, que ainda espera contar com força máxima para ter mais resultados. “Temos jogadores que não estão em campo, mas a subida de produção foi nítida. A sensação que eu tenho é que, se a torcida tivesse a oportunidade de avaliar isso, seria bem diferente”, emendou.

Carpegiani admite que ainda busca a formação ideal e, com o decorrer das partidas, o grupo vai encontrar o ritmo certo para se tornar competitivo. “Não temos ainda uma equipe definida. Temos bons jogadores retornando, alguns mais, outros menos. Nossa equipe conseguiu ficar em cima da adversária nos 90 minutos. Foi uma equipe muito segura. A sequência de jogos vai nos dar o aprimoramento da parte física e técnica”, concluiu.