Carpegiani ainda não fala em renovação mesmo com boa fase no Coxa

São Paulo Veja as fotos do treino do São Paulo

O otimismo voltou ao Alto da Glória na reapresentação do Coritiba após a goelada aplicada sobre o Grêmio, por 4 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Apontado como um dos atores principais desse processo de reação, o técnico Paulo César Carpegiani já responde até perguntas sobre uma possível renovação de contrato, já visando iniciar a próxima temporada dando continuidade a seu trabalho.

“É muito cedo para isso. Tem outras pessoas que estão comigo e tenho contrato até o final do ano. Esse não é o momento”, afirmou o treinador coxa-branca, animado com o time competitivo que conseguiu contar mesclando experiência com jovens atletas, muitas vindo das categorias de base do Alviverde. “O momento é de se sentir satisfeito e ver que a garotada teve o mérito de vencer uma bela equipe”, completou.

Carpegiani, aliás, quer o time focado apenas a cada jogo e o próximo será em Chapecó. “Nós estamos querendo sair dessa situação. Ainda estamos com o binóculo curto, nesta semana. Quem sabe depois possamos pegar um binóculo mais longo. Nosso objetivo agora se chama Chapecoense, para buscar um resultado que nos satisfaça”, concluiu

Recomendado para você