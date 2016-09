Berola sofre fratura e Carpegiani terá problemas para escalar o Coxa

Paralimpíadas 2016 Veja as melhores fotos das Paralimpíadas do Rio de Janeiro

O Coritiba já se reapresentou visando a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, quarta-feira, diante do Corinthians, no estádio Couto Pereira. O técnico Paulo César Carpegiani terá uma série de desfalques para montar o time, a começar pelo atacante Neto Berola, que não joga mais nesta temporada.

O atacante sofreu um forte pisão do zagueiro Thiego, da Chapecoense, e sofreu uma fratura de fíbula e ficará de fora do restante da temporada coxa-branca. “Essa fratura deverá ser tratada cirurgicamente, ele será submetido a uma cirurgia amanhã (terça-feira), pela nossa equipe de ortopedistas”, contou o vice-presidente do Clube e também chefe do departamento médico Dr. José Fernando de Macedo. O tempo médio de recuperação é de três a quatro meses.

Os problemas, pelo menos para a próxima partida, não param por aí. Walisson Maia, com dores musculares e o lateral Juan, com uma entorse, serão melhor avaliados. O lateral Dodô e do atacante Kazim também serão observados no treinamento desta terça.

