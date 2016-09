Após fraturar o maxilar contra o Sport, Amaral passa por cirurgia

Palmeiras Veja as fotos do treino do Palmeiras

Depois do choque sofrido no primeiro tempo da partida diante do Sport, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro, o volante Amaral teve uma fratura no maxilar, constatada logo após deixar o gramado de maca. Ainda no Recife, o jogar passou por um procedimento cirúrgico para redução da lesão.

Autor do gol da vitória por 1 a 0, o atleta garante que já está melhor, inclusive pelo resultado positivo conquistado por sua equipe, fora de casa.

“Estou melhor, e agora mais tranquilo. No hospital, perguntava o resultado do jogo a todo momento, e esses três pontos foram muito importantes. Fico feliz por ter ajudado a equipe e pelo jogo que meus companheiros fizeram. Conversei com meus familiares e quero agradecer o carinho das pessoas próximas e do torcedor”, afirmou.

Amaral será reavaliado, mas deve ficar fora da partida desta quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, diante do Belgrano, às 21h45 (de Brasília), no Couto Pereira.

Amaral será reavaliado pelo departamento médico do Coxa e também por um dentista, que determinarão o prazo de recuperação do jogador.

