Zagueiro campeão da Copinha dá adeus ao Corinthians e agradece à Fiel

Um dos líderes do time do Corinthians que foi campeão da Copa São Paulo de Juniores, o zagueiro Vinicius Del’Amore se despediu do Corinthians por intermédio de uma rede social. O jogador de 20 anos não revelou o seu destino, porém dirigentes do Fortaleza já davam a contratação como certa no meio da semana.

“Agradeço à minha família por todo o apoio em minha jornada no Alvinegro. E principalmente à Fiel. Que torcida é essa? Uma torcida que enche estádio em jogo do sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20… Posso dizer que vivi isso: entrar em campo para representar não apenas um time, mas milhões de loucos e apaixonados”, escreveu Del’Amore, enfatizando a sua dedicação ao Corinthians. “Dei meu sangue por esse clube.”

Com contrato válido apenas até 31 de dezembro deste ano, o defensor deu a entender que não retornará – ao menos tão cedo – para o time que o revelou e o colocou na mira até de clubes europeus. “Hoje, estou partindo, mas com a plena certeza de que um dia ainda verei a maior e mais alucinante torcida do Brasil”, projetou.

Dos jogadores campeões da Copa São Paulo, apenas o centroavante Carlinhos, o volante Mantuan, que já integravam o elenco profissional em 2016, e o atacante Pedrinho serão aproveitados pelo técnico Fábio Carille no momento. O trio desfruta de férias antes de se apresentar no CT Joaquim Grava, onde reencontrará o técnico Osmar Loss, agora auxiliar da equipe principal.

Os torcedores cobravam mais espaço aos novatos já durante a campanha vitoriosa na Copinha. Nas redes sociais, Del’Amore recebeu diversas mensagens de agradecimento e algumas de lamentação por sua saída. “Desculpa por termos uma diretoria de m…”, publicou um seguidor.

Natural de São Bernardo do Campo, Vinicius Del’Amore também teve uma passagem pelas categorias de base do rival Palmeiras em sua ainda curta trajetória como atleta. Para compor a sua zaga, o Corinthians conta hoje com Balbuena, Pablo, Vilson, Pedro Henrique e Léo Santos, sendo os dois últimos pratas da casa.