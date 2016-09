Yago treina na vaga de Vilson, mas Cristóvão não confirma escalação

Vídeos destaque Com boa atuação diante do Cruzeiro, Denis fala do momento do São Paulo

O Corinthians poderá ter mais de uma mudança – a entrada do lateral direito Léo Príncipe no lugar de Fagner, suspenso, já é certa – em sua escalação no clássico diante do Palmeiras, no sábado, em Itaquera. Na manhã desta sexta-feira, o técnico Cristóvão Borges começou a esboçar a sua equipe em um rápido treinamento de bolas paradas, realizado com os portões do CT Joaquim Grava abertos à imprensa, mas não anunciou os titulares.

A principal novidade foi a presença do zagueiro Yago no lugar que vinha sendo ocupado por Vilson ao lado de Balbuena. Já o lateral esquerdo Uendel, que lesionou a coxa direita no empate por 1 a 1 com o Coritiba, na quarta-feira, no Couto Pereira, revezou-se com o jovem Guilherme Arana.

“Como tivemos uma semana muito pesada, dura, avaliaremos as condições dos jogadores, como será a recuperação deles. Eles são avaliados no dia a dia. Amanhã (sábado), vamos definir, até porque nem todos fizeram o mesmo treinamento hoje”, justificou Cristóvão.

Um dos jogadores que não participaram do treinamento no gramado, mas poderá aparecer na equipe, é Giovanni Augusto. O meia ficou fora da rodada passada do Campeonato Brasileiro por conta de uma contusão coxa direita e foi relacionado para o clássico contra o Palmeiras. Se jogar, deixará o volante Cristian no banco de reservas.

Já o meia Guilherme continuará como desfalque em função de uma contusão na panturrilha direita. Os problemas – nem a pressão de torcedores por sua demissão – não tiram a habitual tranquilidade de Cristóvão Borges. “Isso não me incomoda. Achar soluções faz parte da minha função. Pelo momento que o clube atravessa, e acredito que será assim até o final do ano, a busca é sempre por soluções. Umas se encaixam logo, enquanto outras demoram um pouco”, comentou o treinador.

A provável formação corintiana, com as suas dúvidas, para enfrentar o Palmeiras é a seguinte: Cássio; Léo Príncipe, Yago, Balbuena e Uendel (Guilherme Arana); Cristian (Giovanni Augusto), Camacho, Lucca, Rodriguinho e Marlone; Gustavo.

Confira os 22 relacionados do Corinthians para o clássico:

Goleiros: Cássio, Matheus Vidotto e Walter

Laterais: Guilherme Arana, Léo Príncipe e Uendel

Zagueiros: Balbuena, Léo Santos, Vilson e Yago

Volantes: Camacho, Cristian, Jean e Willians

Meias: Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel e Rodriguinho

Atacantes: Gustavo, Isaac, Lucca, Marlone e Romero

