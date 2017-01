Willians elogia o Corinthians, mas avisa: “Não queria ficar lá”

O volante Willians falou pela primeira vez após sua dispensa do elenco corintiano, feita ainda sob a batuta de Oswaldo de Oliveira, no mês de novembro, antes do encerramento da temporada. Evitando entrar em polêmicas a respeito do seu ano no Alvinegro, ele explicou que também não queria continuar no Corinthians, apesar de desejar tudo de melhor para o clube em 2017.

“Não queria ficar lá, e o Corinthians também achou melhor me afastar, não levo mágoa. Foi um aprendizado. Espero que em 2017 o Corinthians volte a ganhar tudo o que já ganhou, e que eu possa voltar a atuar bem para dar um longo prazo na minha carreira”, disse o meio-campista à Rádio Globo, antes de se reapresentar ao Cruzeiro, detentor dos seus direitos econômicos.

Além de não conseguir apresentar o futebol que lhe deu destaque em clubes como Flamengo e Internacional, Willians ficou marcado por um vídeo revelado por um torcedor, no qual recebe muitas críticas por ir ao CT Joaquim Grava com uma bermuda verde. A ocasião foi o estopim para o seu afastamento do elenco.

“Não me arrependi. Cada um tem seu estilo de vida, esse negócio de bermuda já passou, acabou se promovendo através disso. Quando você está no seu local de trabalho, tem de ser respeitado, ele (torcedor) não me respeitou e eu, como vocês viram no vídeo, falei que ele podia me cobrar. Não xinguei, não falei palavrão, aconteceu isso. Futebol é vivendo e aprendendo”, comentou.

Apontado internamente como um atleta que deixava a desejar no quesito profissional, principalmente no cumprimento dos horários de treinamentos, Willians negou que tenha se atrasado. Reconheceu, porém, que perdeu a motivação devido à falta de oportunidades.

“Não eram atrasos, não atrasei. Como eu não tinha oportunidades, pedi para ir embora e não deixaram. Então acabou acontecendo essas coisas, mas nada justifica. Foi tudo tranquilo, uma conversa sadia, tudo acabou ficando bem”, encerrou.