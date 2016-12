William Pottker tem “grandes chances” de defender o Corinthians

Um dos artilheiros do último Campeonato Brasileiro, William Pottker está perto de ser contratado pelo Corinthians. A informação foi revelado pelo técnico do Alvinegro da capital paulista, Fábio Carille, que encheu de elogios o atleta da Ponte Preta. Ao todo, ele fez 14 gols na última edição do Nacional, mesmo número anotado por Fred, do Atlético-MG, e Diego Souza, do Sport.

“Estamos observando ele (Pottker) desde o Paulista pelo Linense, onde chamou bastante atenção. Ele estava sim nos planos do clube e pode ser que se concretize, entre outros nomes. Há uma possibilidade grande de ele chegar para reforçar nosso grupo”, afirmou o treinador, em entrevista concedida à Rádio Bandeirantes, mostrando uma sinceridade pouco usual no clube recentemente.

O que mais impressionou no atleta, além da capacidade de fazer gols mesmo não sendo titular absoluto da equipe, foi a versatilidade. Assim como o turco Kazim Richards, outro nome praticamente certo para o ano que vem, Pottker é visto como um jogador que atua tanto pelos lados como de centroavante.

“O que tenho falado e conversado bastante com o Alessandro é quanto mais jogadores trouxermos que fazem mais de uma função, que é o caso dele que pode jogar como 9 e como aberto, com força para agredir e marcar, mais importante para a formação do grupo”, continuou Carille.

Caso se confirme a chegada de Pottker, o Corinthians deve se desfazer de algumas opções para o setor da última temporada, como Lucca. Isaac e Rildo já deixaram a equipe, mas, ainda assim, o time tem como opções ofensivas Marlone, Marquinhos Gabriel, Romero, Gustavo, os recém-contratados Luidy e Jô, além do colombiano Mendoza, que volta de empréstimo.