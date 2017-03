Vilson passa por artroscopia no joelho esquerdo nesta quarta-feira

O Corinthians terá uma baixa na defesa. O zagueiro Vilson, que não treinou na segunda-feira, passou por um exame de imagem e foi constatada a necessidade de uma artroscopia no joelho esquerdo. De acordo com a própria equipe, o procedimento cirúrgico será realizado nesta quarta-feira pelo médico Joaquim Grava no Hospital São Luiz, unidade Morumbi.

Oficialmente, o time alvinegro não divulga o tempo estimado de recuperação, contudo o jogador de 28 anos, que já passou pelo mesmo procedimento quando defendia o Palmeiras, deverá ser desfalque por cerca de um mês, tempo geralmente necessário para se recuperar desse tipo de operação.

Veja mais:

Corinthians apresenta Coelho como novo técnico da equipe sub-20

Corinthians usa susto em Brusque como lição contra o Luverdense

Vilson, que chegou ao Timão em 2016, ainda não jogou nesta temporada. Atualmente, ele é a quarta opção na defesa de Fábio Carrile, ficando atrás dos titulares Balbuena e Pablo e do jovem Pedro Henrique, que vem entrando quando um dos dois primeiros é desfalque.

Defendendo o Corinthians, o zagueiro já disputou 23 partidas e balançou as redes uma vez. O contrato de Vilson com o clube vai até o final de 2018.

Além do zagueiro, o meia Danilo, que se recupera de cirurgia na perna, o centroavante Carlinhos, submetido a uma intervenção no púbis, e o goleiro Walter, reabilitando-se de lesão no tórax, são desfalques no Corinthians.