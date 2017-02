Último treino do Corinthians antes do clássico será aberto aos torcedores

O Corinthians contará com o apoio da Fiel torcida no último treino antes do clássico contra o Palmeiras. Nesta terça-feira, às 18h00 (de Brasília), parte da torcida corintiana irá ao estádio de Itaquera para acompanhar os últimos 30 minutos da atividade pré-clássico.

A Gaviões da Fiel comunicou seus associados que comparecessem ao estádio corintiano na noite desta terça-feira, com o objetivo de apoiar o time. A diretoria alvinegra, quando ficou sabendo da ação, permitiu a entrada dos fãs de forma oficial.

Na última partida da equipe, vitória por 1 a 0 contra o Audax, foi possível ouvir alguns gritos de cobrança de parte da torcida para o clássico desta quarta-feira. Como vem acontecendo desde o último ano, os clássicos no Estado de São Paulo ocorrem com torcida única, sem a presença dos torcedores visitantes.

Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta quarta, na Arena Corinthians, às 21h45 (de Brasília). O Timão ocupa a primeira posição do Grupo A do Paulistão, com três vitórias e uma derrota. Enquanto o adversário também possui nove pontos e lidera o Grupo C.