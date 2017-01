Uendel se aproxima de acordo para trocar o Corinthians pelo Inter

O lateral esquerdo Uendel está próximo de trocar o Corinthians pelo Internacional. O jogador de 28 anos foi atraído por uma proposta financeiramente vantajosa do clube gaúcho e deverá estar presente na reapresentação do elenco chefiado por Fábio Carille, nesta quarta-feira, apenas para se despedir dos seus companheiros.

Apesar de o negócio estar praticamente fechado, a diretoria do Corinthians ainda não confirma o acerto. Procurados por telefone, o gerente de futebol Alessandro e o diretor Flávio Adauto evitaram dar maiores detalhes sobre a transferência de Uendel.

O lateral esquerdo está no Corinthians desde 2014. Revelado pelo Criciúma, passou por Fluminense, Avaí, Grêmio, Flamengo e Ponte Preta antes de chegar ao Parque São Jorge. Assumiu a titularidade de sua posição a partir da saída de Fábio Santos para o Cruz Azul, do México, e havia prorrogado contrato até o final de 2018 recentemente.

No decorrer do último Campeonato Brasileiro, Uendel concedeu entrevista à Gazeta Esportiva e falou em ter longevidade no Corinthians para deixar o seu nome vinculado ao do clube. Não se animava nem com uma eventual oferta de uma agremiação do exterior. “Se chegasse uma proposta para me aposentar aqui, aceitaria na hora”, afirmou.

A proposta que chegou, por um compromisso de três temporadas, foi do Inter. E nem mesmo o fato de o clube gaúcho estar na Série B do Campeonato Brasileiro desanimou Uendel, que agora aguarda o Corinthians sacramentar a sua venda – o clube paulista, que já se interessou pelo zagueiro Ernando e pelo meia Valdívia, chegou a cogitar uma troca.

Sem Uendel, o Corinthians iniciará a temporada com o prata da casa Guilherme Arana como titular da lateral esquerda – mudança que já era pedida por alguns torcedores. A outra opção para o setor é Moisés, que retornou de empréstimo para o Bahia e, com a nova conjectura, deverá ser mantido no elenco.