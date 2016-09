Uendel não preocupa departamento médico e deve enfrentar o Palmeiras

Futebol Veja as fotos do treino do Corinthians

O Corinthians deverá contar com o lateral esquerdo Uendel diante do Palmeiras, neste sábado, em Itaquera. Substituído pelo prata da casa Guilherme Arana logo no princípio do empate por 1 a 1 com o Coritiba, no Couto Pereira, o titular da posição acusou dores na coxa direita, mas não preocupa o departamento médico do clube.

De acordo com Júlio Stancati, médico do Corinthians, Uendel só deixou o jogo da noite de quarta-feira por precaução. Caso não se recupere como espera a comissão técnica, o lateral esquerdo ainda tem Guilherme Arana como substituto imediato.

Apesar da boa notícia em relação a Uendel, o Corinthians terá o desfalque do seu lateral direito titular diante do grande rival. Fagner precisará cumprir suspensão automática e abrirá novamente espaço para Léo Príncipe jogar.

No meio-campo, existe a possibilidade de o meia Giovanni Augusto, que reclamava de dores musculares na coxa direita, estar em campo. O atleta cedeu espaço para o volante Cristian diante do Coritiba.

Absolvido

Ausência certa contra o Palmeiras, Fagner corria o risco de ficar mais uma partida afastado do Corinthians. O jogador foi absolvido pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) de uma punição referente a um carrinho desferido no meia Ederson, do Flamengo, na goleada por 4 a 0 de 10 de agosto, em Itaquera.

Punido com um gancho de 20 dias em primeira instância, por não ter nem sequer assinalado falta no lance em questão, o árbitro Heber Roberto Lopes também escapou da suspensão.

