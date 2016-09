Uendel e Vilson desfalcam o Corinthians por conta de lesões

O Corinthians não terá o lateral esquerdo Uendel nem o zagueiro Vilson diante do Fluminense, na noite desta quarta-feira, em Itaquera, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Ambos estão lesionados e acabaram fora da relação do técnico Fábio Carille para a partida.

Uendel tem uma contratura muscular na coxa direita, sofrida logo no princípio do empate por 1 a 1 com o Coritiba. A contusão já havia tirado o jogador da derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, no sábado, em Itaquera. Contra o Fluminense, o prata da casa Guilherme Arana novamente será o seu substituto.

Já Vilson poderia ser ausência também por motivo técnico, uma vez que teve desempenho pífio no clássico. Com um estiramento muscular na coxa direita, ele permitirá que Yago volte a formar dupla de zaga com o paraguaio Fabián Balbuena.

A formação do Corinthians terá outras mudanças. Na lateral direita, Fagner está livre da suspensão que o tirou do Derby e retomará o posto ocupado pelo jovem Léo Príncipe. Do meio para a frente, Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel ganharam as posições de Cristian e Lucca, enquanto Ángel Romero herdou a vaga do centroavante Gustavo, impedido de atuar na Copa do Brasil (assim como o volante Jean).

Confira a escalação do Corinthians para o primeiro jogo após a demissão de Cristóvão Borges: Cássio; Fagner, Yago, Balbuena e Guilherme Arana, Camacho, Giovanni Augusto, Marlone, Rodriguinho, e Marquinhos Gabriel; Romero.

Veja quem Fábio Carille relacionou para a partida:

Goleiros: Cássio, Walter e Caíque França

Laterais: Fagner, Guilherme Arana e Léo Príncipe

Zagueiros: Yago, Balbuena e Léo Santos

Volantes: Camacho, Cristian e Willians

Meias: Giovanni Augusto, Rodriguinho, Marlone e Marquinhos Gabriel

Atacantes: Romero, Isaac e Lucca

