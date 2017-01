Troféu de pelada da Fifa se assemelha ao do Mundial de Clubes de 2000

A Fifa utilizou um troféu muito semelhante àquele que o Corinthians conquistou no Mundial de Clubes de 2000 como premiação de uma pelada. O jogo foi promovido na sede da entidade, em Zurique, com alguns dos convidados da festa que elegeu o português Cristiano Ronaldo como o melhor jogador do mundo em 2016.

Assim como a taça entregue ao colombiano Freddy Rincón, capitão do Corinthians em 2000, o troféu prateado da pelada tem a escultura de uma bola cheio de gomos no topo. A base é a mesma, diferindo-se apenas em suas dimensões e no que está gravado em uma das hastes – ao invés de “Fifa Club World Champioship”, lê-se “Home of Fifa”.

Em 2000, a Fifa havia gastado US$ 25 mil com a produção da taça de 47,5cm e 4kg do primeiro Mundial de Clubes que organizou. O trabalho ficou a cargo do estúdio italiano Sawaya & Maroni, já contratado pela entidade em outras ocasiões – nas concepções dos troféus da Copa do Mundo feminina e da Copa do Mundo de futsal, por exemplo.

Com a interrupção da realização do seu Mundial de Clubes, contudo, a Fifa optou por outro modelo de troféu, desenhado pela empresa britânica Thomas Fattorini (com suporte modernista e a escolha do dourado como cor da base e da bola no topo, agora retratando os continentes) ao retomar o torneio, em 2005, ano que teve a vitória do São Paulo sobre o Liverpool, da Inglaterra, na decisão. O Corinthians também ganhou essa taça, em 2012, derrotando o inglês Chelsea.

E justamente um jogador corintiano teve o prazer de levantar o troféu entregue pela Fifa nesta segunda-feira. Derrotado pelo malaio Mohd Faiz Subri no prêmio Puskás, que homenageia o gol mais bonito da temporada, o meia-atacante Marlone participou da pelada em Zurique ao lado de algumas estrelas, como o argentino Diego Armando Maradona, e saiu vitorioso.

“O Puyol deu a vida para ganhar até na pelada. Estava no time dele e fomos campeões”, contou Marlone, orgulhoso. O meia fez questão de publicar em suas redes sociais uma fotografia em que aparece ao lado do aposentado defensor espanhol e do troféu semelhante ao do primeiro Mundial corintiano.