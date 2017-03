Torneio da Flórida muda tabela e paulistas entram na semifinal

Após pedidos dos clubes paulistas, a organização do Torneio da Flórida anunciou nesta quinta-feira que tanto Corinthians quanto São Paulo estrearão já na semifinal da competição, com duelos marcados para o dia 18 e 19 de janeiro. Enquanto o Alvinegro espera o vencedor de Barcelona de Guayaquil-EQU e Vasco, os tricolores vão encarar River Plate-ARG ou Millonarios-COL, no dia seguinte.

Anteriormente, a dupla paulistana estrearia no dia 15 de janeiro contra River Plate e Shanghai SIPG-CHN, respectivamente, mas diversas mudanças forçaram as alterações. Com o adiamento da última rodada do Brasileiro, por exemplo, os times só liberaram os jogadores para férias no dia 12 de dezembro, tornando inviável a viagem marcada para o dia 11 de janeiro, data do retorno dos elencos ao trabalho.

Dessa forma, contando ainda com a desistência do Internacional, rebaixado para a Série B do Brasileiro, e do time chinês, a competição começará com os duelos do dia 15 entre Vasco x Barcelona e River x Millonarios. Mesmo que percam na semifinal, o Timão e o Tricolor jogarão no dia 21, já que está marcada uma partida para definir o terceiro colocado do mata-mata.

Além dessa chave do torneio, a Flórida sediará uma disputa entre países, na mesma linha idealizada desde o lançamento do time. Disputada separadamente, ela terá jogos de 8 a 15 de janeiro, reunindo Bayer Leverkusen e Wolfsburg-ALE, Bahia e Atlético-MG, além de Estudiantes-ARG e Tampa Bay Rowdies-EUA.