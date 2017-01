Torcedores se reúnem e cobram Roberto de Andrade no Parque São Jorge

O presidente Roberto de Andrade recebeu uma visita surpresa na noite desta terça-feira enquanto se reunia com alguns de seus diretores no Parque São Jorge. Em meio às conversas e planejamentos visando ao ano de 2017, o mandatário autorizou a entrada de integrantes da Fiel Torcida Jovem Camisa 12, uma das maiores organizadas do clube.

De acordo com pessoas ouvidas pela reportagem, cerca de 30 alvinegros pediram para falar com o presidente e foram prontamente atendidos, como normalmente ocorre na administração de Roberto. Já na sala do dirigente, os corintianos pediram informações concretas sobre o momento político do clube e até sobre contratações que estão por vir.

“Protesto nesse exato momento no parque são Jorge, trocando umas ideia com o senhor presidente uma conversa até o momento pacífica (sic)”, postou a página Camisa 12 Zona NORTE no seu Facebook. Depois de meia hora, os aficionados deixaram a sala e os dirigentes voltaram a tratar de temas envolvendo tanto o futebol quanto o restante dos esportes corintianos.

Enfraquecido por conta de um processo de impeachment e alvo da oposição por não ficar muito no clube durante 2016, Roberto optou por nem viajar para a Copa Flórida, local onde o elenco faz parte da sua pré-temporada. Ele espera resolver os problemas internos para não correr o risco de encerrar seu mandato antes do tempo.