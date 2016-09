Torcedores e PM entram em confronto durante Derby em Itaquera

São Paulo Veja as fotos do treino do São Paulo

O clássico entre Corinthians e Palmeiras, disputado na tarde deste sábado, terminou com vitória por 2 a 0 do time visitante em Itaquera. Torcedores alvinegros e policias militares entraram em confronto nas arquibancadas durante o intervalo e também no segundo tempo.

No intervalo, os incidentes foram registrados no setor ocupado pelas organizadas do Corinthians. O confronto começou no momento em que os torcedores usaram faixas para formar o nome “Gaviões da Fiel”, atualmente proibida de exibir material nos estádios.

Os integrantes da Polícia Militar entraram em ação com a finalidade de impedir a manifestação dos torcedores, e o confronto começou. Durante o incidente, a barreira de acrílico que separa as arquibancadas do gramado acabou danificada. No segundo tempo, houve nova confusão.

