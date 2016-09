Titular no Derby, Léo Príncipe já não causa preocupação no Corinthians

As três partidas que disputou como profissional do Corinthians, contra Figueirense, Fluminense e Sport, foram suficientes para o lateral direito Léo Príncipe convencer o técnico Cristóvão Borges de sua capacidade. O novato de 20 anos substituirá novamente o suspenso Fagner justamente em um clássico contra o Palmeiras, neste sábado, em Itaquera.

“Para a nossa felicidade, o Léo foi muito bem em todas as oportunidades que teve. Hoje, não temos preocupação nenhuma quando ele tem que jogar. Deu uma resposta muito positiva”, aprovou Cristóvão.

Nem sempre foi assim. Com uma carência na lateral direita a partir da saída do contestado Edílson para o Grêmio, Cristóvão pedia à diretoria a contratação de mais um jogador para a posição. O clube ficou próximo de acertar com Eduardo, que havia trabalhado com o treinador no Atlético-PR e acabou no Bahia.

“Existia uma preocupação muito grande, para não ficarmos com uma lacuna no elenco. Por isso, no começo, pedi a contratação. O Léo ainda não havia recebido muitas oportunidades aqui, então não tínhamos tanta certeza sobre ele”, admitiu Cristóvão.

Após Léo Príncipe ser bem-sucedido, o técnico já conta com outro prata da casa para suprir mais uma baixa. O volante Marciel foi chamado de volta de empréstimo para o Cruzeiro, já que Elias e Bruno Henrique rumaram para o português Sporting e para o italiano Palermo, respectivamente, e Maycon está cedido à Ponte Preta.

“O Marciel é um jogador que conhece bem o clube, a maneira de o time jogar, essas coisas todas. Pelas perdas que tivemos, ele vem para recompor, para dar mais uma opção ao nosso meio-campo. Tem bastante qualidade para isso. Logicamente, ainda precisa de alguns dias para retomar a forma física, pois não vinha atuando”, comentou Cristóvão, que não relacionou o volante para o Derby.

