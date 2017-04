Tite lamenta por não ter conseguido recuperar Adriano no Corinthians

O técnico Tite venceu diversos títulos pelo Corinthians, incluindo a tão sonhada Libertadores, e também o Mundial de Clubes, em 2012. Porém, sua passagem pelo Timão também contou com momentos de tristeza.

Durante sua participação no programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, o treinador lamentou por não ter conseguido recuperar o atacante Adriano para o futebol.

“É uma frustração de todos que estavam no Corinthians, por termos tentado ajudar o Adriano e não conseguirmos”, admitiu o comandante, que era o técnico do clube durante toda a passagem do ex-centroavante da Seleção pelo Parque São Jorge.

O Imperador chegou ao clube em 2011, ano em que o Corinthians foi campeão brasileiro. O jogador, porém, se lesionou e acabou ficando à disposição de Tite apenas na segunda parte da competição. Ele foi importante ao marcar o gol da vitória sobre o Atlético-MG, em partida que encaminhou o título.

Ainda assim, no todo, seu período no Timão foi apagado. Além do tento diante do Galo, ele balançou as redes apenas uma vez, no Paulista de 2012, diante do Botafogo-SP, no Pacaembu. Sem conseguir render, ele acabou rescindindo o vínculo em março de 2012, ficando fora das conquistas da Libertadores e do Mundial.