Tite é ovacionado por torcida do Timão e se emociona em Itaquera

Com uma história rica de títulos no Corinthians, o técnico da Seleção Brasileira, Tite, foi ovacionado pela torcida alvinegra na noite deste sábado, em Itaquera, durante o clássico contra o Santos, pelo Campeonato Paulista. Assistindo à partida de um dos camarotes do estádio, o treinador ouviu gritos de “Ole, ole, ole, ole, Tite, Tite” ao aparecer no telão da arena. O Timão acabou vencendo o duelo por 1 a 0, com gol de Jô.

Campeão de tudo pelo Timão, Tite respondeu o carinho da torcida batendo no peito e acenando. Apesar da força para manter o aspecto sério, o gaúcho de Caxias do Sul não se aguentou e se emocionou bastante com a saudação.

Dentre os principais títulos de Tite à frente do comando alvinegro estão o da Copa Libertadores da América e do Mundial de Clubes de 2012, além de dois Campeonatos Brasileiros, conquistados em 2011 e 2015.

Com 55 anos, o treinador trocou a agremiação de Parque São Jorge pela Seleção Brasileira em junho do ano passado, após a demissão de Dunga. Ele ostenta 100% de aproveitamento com o time pentacampeão mundial, com sete vitórias em sete partidas.

Ainda neste mês, no dia 28, Tite retornará ao Estádio de Itaquera para comandar o Brasil diante do Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018. Na última sexta-feira, depois de divulgar a lista de convocados, o técnico admitiu que sentiu uma “emoção forte” ao saber que voltaria ao estádio corintiano. Na coletiva de imprensa, Tite também agradeceu ao clube por credenciá-lo como treinador da Seleção.