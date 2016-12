Timão admite ano abaixo do esperado e promete melhorias para 2017

O ano que se encerra não transcorreu da melhor maneira para o Corinthians. Campeão brasileiro em 2015, o Timão perdeu grande parte do elenco vencedor e não conseguiu se reestruturar. A equipe teve altos e baixos na temporada e não conquistou título algum. No Campeonato Brasileiro, ficou um gosto amargo de decepção pela perda da vaga na Libertadores na última rodada.

Nesta quinta-feira, o clube paulista divulgou uma nota oficial fazendo um breve balanço da temporada de 2016 e reconheceu que o desempenho do time neste ano ficou abaixo do esperado.

O Alvinegro pediu ainda a compreensão e paciência do torcedor e prometeu que o ano de 2017 será diferente, ressaltando que o clube não fará loucuras para trazer reforços, postura que condiz com a política de austeridade do presidente Roberto de Andrade. Por enquanto, o Corinthians contratou apenas os atacantes Jô e Luidy.

Leia a íntegra da mensagem de fim de ano divulgada pelo Corinthians:

“Caros corinthianos e corinthianas,

Mais um ano está prestes a terminar. Vamos celebrar a chegada de 2017 da mesma forma como fizemos anteriormente, desejando que a próxima temporada seja sempre melhor do que a que está por encerrar.

É fato que não tivemos o melhor dos anos, ainda mais comparado a 2015, quando mais uma vez mostramos a nossa força e conquistamos o hexacampeonato brasileiro. Não foi por falta de empenho. Tentamos e trabalhamos muito para que todos nós, corinthianos, pudéssemos celebrar mais uma temporada de conquistas no futebol. Mas o esporte é assim, você ganha em um dia e perde no outro. A vida é feita de acertos e erros.

Por isso, pedimos a compreensão do torcedor. Em um clube como o Corinthians, a meta é sempre o topo, nunca menos do que isso. Já estamos trabalhando bastante e vamos trabalhar ainda mais para iniciarmos 2017 da melhor maneira possível. Mas nada se constrói da noite para o dia. Paciência, determinação e foco são necessários para atingirmos nossos objetivos.

A torcida corinthiana pode ter certeza de uma coisa: estamos buscando o melhor possível para o nosso clube dentro das nossas condições. Não faremos nada que possa nos prejudicar lá na frente, mas com a certeza de que seremos fortes. Com essa receita, esperamos voltar a celebrar mais vitórias e conquistas ao lado de vocês, como de costume.

Obrigado por toda a força e apoio dados em 2016 – mais uma vez tivemos a maior média de público do futebol brasileiro – e esperamos continuar com a nossa parceria Fiel em 2017”.

Diretoria do Sport Club Corinthians Paulista