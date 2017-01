Técnico prevê “resposta ótima desde o início” de estreantes corintianos

Fábio Carille gostou do que viu dos jogadores contratados pelo Corinthians nos primeiros dias de pré-temporada. Nesta terça-feira, o técnico distribuiu elogios aos reforços e mostrou confiança em um bom rendimento já na partida contra o Vasco, no dia seguinte, pelas semifinais da amistosa Copa Flórida.

“Estamos falando com todos, sabendo que é necessário ter paciência, até porque são jogadores que estão chegando, conhecendo o Corinthians. Mas eles vêm treinando muito bem mesmo, com entendimento das coisas. Então, esperamos uma resposta ótima desde o início”, comentou Carille.

Na formação titular do Corinthians, a principal novidade será a presença do volante Gabriel, que passou os últimos dois anos no rival Palmeiras. O jogador foi contratado para resolver uma antiga carência do elenco.

“O Gabriel marca muito, tem as características de que o corintiano gosta. Depois do Ralf, tivemos uma resposta boa com o Bruno Henrique. Ele saiu, e passamos algumas dificuldades. Acredito que o Gabriel vai cair logo nas graças da torcida e virar um dos ídolos”, previu Carille.

Um jogador que a torcida já conhece é Jô, revelado pelo Corinthians e recontratado no final do ano passado. O atacante também será titular diante do Vasco. “Nesse primeiro jogo, vai jogar mais centralizado, mas também pode atuar em outras posições do ataque, como já fez no Manchester City e no Shakhtar”, disse o treinador, provavelmente confundindo o russo CSKA Moscou com o ucraniano Shakhtar Donetsk, pelo qual o atleta jamais atuou.

Os titulares contarão ainda com o retorno do lateral esquerdo Moisés, que estava emprestado ao Bahia e tentará aproveitar a saída de Uendel para o Internacional para se firmar. “Ele vai começar jogando porque o Arana está na Seleção sub-20. É um jogador que acompanhamos desde o Bragantino. Depois, no Bahia, teve um excelente ano. Vai fazer parte do grupo e brigar por posição com o Arana”, indicou Carille.

Entre os reservas, que estarão em ação no segundo tempo da partida contra o Vasco, os reforços são o atacante Kazim e o volante Paulo Roberto. A produção do inglês naturalizado turco no dia a dia tem animado o técnico corintiano.

“Acompanhamos o Kazim desde a Tuquia. Ele pode jogar como referência ou pelos lados. Tem imposição física, uma velocidade boa. Tenho certeza de que, por suas características, logo cairá nas graças do torcedor. Jogando mais perto da área, poderá também aumentar o seu número de gols”, confiou Fábio Carille.

O Corinthians conta ainda com reforços que não serão utilizados contra o Vasco, como o atacante Luidy e o volante Fellipe Bastos. O zagueiro Pablo também foi contratado, cedido por empréstimo de um ano pelo francês Bordeaux, mas não acompanhou os seus companheiros na excursão para a Flórida.