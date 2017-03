STJD revoga suspensão e Luverdense e Corinthians jogam nesta quinta

Após uma breve suspensão, que poderia adiar o jogo contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, o Luverdense regularizou sua situação com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e já está liberado para encarar o Timão. A informação foi divulgada pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).

Na manhã desta segunda-feira, o Luverdense foi suspenso por não ter pago três multas à CBF no valor total de R$ 5,1 mil ainda durante a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, no ano passado. Já na tarde desta segunda, porém, a equipe regularizou a situação.

Assim, Luverdense e Corinthians farão o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil na próxima quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), em Itaquera. No jogo de ida, o Timão bateu os mandantes por 2 a 0 em Cuiabá.

Para o confronto, o meia Marquinhos Gabriel será desfalque. O meia teve uma hérnia inguinal diagnosticada nesta segunda-feira e precisará passar por cirurgia, com expectativa de recuperação para três semanas de recuperação.

Além dele, o zagueiro Balbuena vive a expectativa de saber qual é a gravidade do problema muscular sofrido no duelo do final de semana. Substituído pelo autor do gol de empate da equipe, Léo Santos, o paraguaio fará um exame de ultrassom na tarde de terça-feira para ter o seu diagnóstico completo.