Sob nova direção, treino do Corinthians tem volta de cinco atletas

No primeiro treino sem a presença de Cristóvão Borges, demitido após a derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, no final de semana, o elenco do Corinthians ganhou cinco reforços para a disputa contra o Fluminense, na quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no estádio de Itaquera, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Dentre os nomes, o que mais chamou a atenção foi o meia Guilherme, parado a quase 20 dias.

O armador, que teve algumas desavenças com Cristóvão após perder a vaga de titular, não aparecia no campo desde o dia 31 de agosto, quando deixou o duelo de ida frente ao Flu reclamando de um desconforto muscular na coxa direita. Desde então, realizou alguns exames e teve diagnosticado um edema muscular na panturrilha, que o tirou de combate até a atividade realizada nesta tarde, no CT Joaquim Grava.

Ao lado do zagueiro Pedro Henrique e do atacante Bruno Paulo, ele correu ao redor dos gramados do local, acompanhado também pelo fisioterapeuta Caio Mello, mas não deve estar à disposição para encarar os cariocas já que nem sequer fez um treinamento com bola. O mais provável é que ele tenha o seu retorno marcado para o outro confronto ante o time das Laranjeiras, domingo, também em Itaquera, assim como os companheiros de corrida.

Para quarta-feira, quem esteve no campo e tem boas chances de atuar é o meia Giovanni Augusto, recuperado de dores musculares na coxa direita. Ele movimentou-se normalmente no treino coletivo em campo reduzido realizado por aqueles que não enfrentaram os 90 minutos diante do Palmeiras. O atacante Rildo, outro que não aparecia no gramado há duas semanas, também correu normalmente e pode pintar entre os relacionados.

Os titulares no Derby fizeram apenas um toque de bola em atividade separada por cerca de 40 minutos, rumando para as dependências internas do CT logo depois. Vilson, sob observação do departamento físico, e Lucca, que se juntou as reservas na movimentação, foram os únicos a realizar treinos diferentes.

Com relação àqueles que enfrentarão o Flu, a única novidade certa é Fagner, livre após cumprir suspensão no Derby. Uendel, que realizou exames nesta segunda, é esperado no campo nesta terça para saber se poderá atuar. Além deles, restará a Carille definir quem será o substituto de Gustavo, atleta que já jogou a Copa do Brasil pelo Criciúma e não pode defender o Timão no torneio. Romero, Lucca e Isaac são as opções prováveis.

