Sem Marlone, Corinthians leva 18 atletas para encarar o Red Bull

O técnico Fábio Carille relacionou apenas 18 jogadores para a partida contra o Red Bull, nesta quinta-feira, basicamente todos que ele tem à disposição no momento. Além dos nove desfalques por causa de lesões, suspensão e convocações, o treinador também não terá o meia Marlone, prestes a ser negociado com o Atlético-MG.

Inicialmente apenas com sete baixas para o embate, Carille teve o problema com a saída de Marlone confirmado durante o treino da manhã desta quarta-feira, assim como a sinusite que acometeu o volante Camacho e o entorse no tornozelo direito do goleiro Matheus Vidotto, lesões que tiraram a dupla de combate para a partida.

A falta de jogadores à disposição praticamente “forçou” o comandante a levar tudo que tinha ao seu dispor, mesmo correndo o risco de perder o zagueiro Pablo, pendurado com dois cartões amarelos, para o clássico de domingo, contra o São Paulo. O time que vai a campo tem Cássio; Léo Príncipe, Pedro Henrique, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Pedrinho, Rodriguinho e Léo Jabá; Jô.

Veja abaixo a lista de relacionados:

Goleiros: Cássio e Caíque França

Laterais: Léo Príncipe, Guilherme Arana e Moisés

Zagueiros: Léo Santos, Pablo e Pedro Henrique

Volantes: Fellipe Bastos, Gabriel, Marciel, Maycon e Paulo Roberto

Meias: Guilherme e Rodriguinho

Atacantes: Jô, Léo Jabá e Pedrinho