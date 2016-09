Sem gol, mas participativo, Gustavo ganha moral com Cristóvão

O atacante Gustavo tem apenas três partidas pela equipe do Corinthians, ainda não conseguiu marcar um gol e completou seu primeiro jogo no empate por 1 a 1 com o Coritiba, na quarta-feira, mas já agradou o técnico Cristóvão Borges pela vontade demonstrada. Autor do passe para o gol de Marlone no Couto Pereira, ele é visto como o nome que mudou o estilo da equipe para um futebol mais “consistente”.

“É natural isso, ele está chegando, nós temos uma maneira de jogar e ele ainda está se familiarizando com isso, tendo as informações para ficar mais à vontade”, avaliou o treinador, que espera ver seus laterais chegando mais à linha de fundo para dar ao goleador mais oportunidades de balançar a rede. “É uma referência, nós podemos aproveitar esse jogo aéreo dele com as triangulações pelo lado”, continuou.

Para o comandante, o camisa 9 vai naturalmente anotar o seu primeiro gol pela equipe em breve. De acordo com Cristóvão, o Timão conseguiu fazer um bom jogo contra o Coxa, criando oportunidades, trabalhando bem a posse de bola e pecando apenas na finalização.

“Essas coisas de não fazer gol acontecem, tem jogos que são assim, já aconteceu com a gente jogando em casa. O que seria preocupante é quando a equipe não cria. Nós estamos criando, daqui a pouco vamos fazer gol. Nós estávamos precisando mesmo é de um jogo consistente e isso a gente conseguiu”, classificou o treinador.

Passada a igualdade frente aos paranaenses, Cristóvão terá pela frente o Derby contra o Palmeiras, marcado para sábado, às 16h (de Brasília), no estádio de Itaquera. No embate, ele já sabe que não terá seus laterais titulares e provavelmente não poderá contar com retorno de algum dos armadores machucados. Confiante, porém, ele acredita ser um bom momento para voltar a ganhar.

“Independente de qualquer coisa, é um grande jogo, clássico, grande rivalidade. E no momento precisamos voltar a ganhar. É uma grande oportunidade, significa muito. Vamos jogar em casa e com certeza será um grande jogo. É nossa oportunidade de conquistar uma grande vitória”, encerrou.

Recomendado para você