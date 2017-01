Sem desmanche, Corinthians aposta em manutenção para se destacar

O Corinthians terminou a temporada 2016 muito abaixo do sucesso apresentado em 2015, quando foi campeão brasileiro e encantou a torcida pelo futebol apresentado, mas tenta aproveitar um lado bom desse cenário. Sem grande procura por seus atletas, o Alvinegro vê como improvável um novo “desmanche” e acredita no entrosamento já conquistado no ano passado para se destacar na próxima temporada.

“Pelo que eu venho conversando, existe a ideia de uma manutenção”, explicou à Rádio Globo o novo auxiliar técnico do clube, Leandro da Silva, o Cuca, indicado por Fábio Carille para fazer o trabalho que o próprio treinador fez nos últimos anos.

“Por mais que os resultados não tenham sido satisfatórios do meio para o final do ano, temos de lembrar também que houve muitas mudanças. Por isso acredito que essa manutenção pode render bons frutos ao trabalho. Acredito muito que as ideias são muito boas e, saindo do papel para a prática, têm tudo para dar certo”, avaliou o profissional.

Ciente de que alguns atletas do atual elenco despertaram interesse de outras equipes, como o meia Rodriguinho, sondado pelo futebol chinês, e o atacante Marlone, que recebeu uma proposta oficial do Atlético-MG (já negada pela diretoria), Cuca acredita que a diretoria manterá ao menos 85% dos jogadores que estavam no Timão durante 2016.

“Quando eu estive em São Paulo, me reuni com o Alessandro e trocamos uma idea sobre continuidade, jogadores que podem chegar. A gente tem trocado ideia em relação a quem pode jogar e aos jogadores que poderiam ser uma possibilidade mais para frente. Mas tudo de uma forma bem sigilosa. Não indiquei ninguém, mas conheço todos os nomes citados”, disse, mostrando empolgação especialmente para trabalhar com Kazim, atacante contratado após disputar o Brasileiro pelo Coritiba.

“O clube já vinha de uma forma bem mais atuante do que eu hoje atrás de informações sobre a questão técnica. Com certeza, se confirmar, o clube já tem todas as informações necessárias de como pensa o atleta. Sabemos que tem um histórico de bons clubes e acredito que qualquer atleta que chega ao Corinthians chega com motivação altíssima para realizar o trabalho”, concluiu o auxiliar.

Assim como o grupo de jogadores, Cuca se apresenta ao Corinthians no dia 11 de janeiro no CT Joaquim Grava para a pré-temporada visando à disputa do Campeonato Paulista, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O time viaja quatro dias depois para os Estados Unidos, local onde disputará o Torneio da Flórida entre 18 e 21, antes de finalizar a preparação novamente em São Paulo.