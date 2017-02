Rodriguinho mostra chateação ao falar sobre não ida ao Fenerbahce

O meia Rodriguinho voltou a vestir a camisa do Corinthians neste sábado, na vitória por 1 a 0 sobre o São Bento, na estreia da equipe no Campeonato Paulista, mas não pareceu estar plenamente satisfeito com sua situação. Apesar de desconversar em alguns momentos, o armador mostrou chateação ao tratar sobre a recusa do Corinthians em negociá-lo com o Fenerbahce-TUR na semana passada.

“Olha, o que aconteceu foi que eu recebi uma proposta, ao meu ver satisfatória tanto para mim quanto para o clube. Mas o presidente, não sei, achou que não era viável a negociação e eu acabei ficando. Agora é superar para não deixar que isso atrapalhe no campo e vida que segue”, comentou o armador, sem esconder o incômodo com o assunto e sendo bastante sucinto para tratar do tema.

A oferta rejeitada pelo presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, beirava os R$ 10 milhões de reais pelos 50% a que o clube tem direito do atleta. Pressionado pela possibilidade de impeachment ventilada pela oposição, o mandatário não quis dar mais motivos para críticas ao seu trabalho, bastante achincalhado após a perda de sete titulares do time campeão brasileiro em 2015 apenas um mês depois da conquista da taça.

Rodriguinho, que estava servindo a Seleção Brasileira quando recebeu o primeiro contato dos turcos, mostrou bastante animação com a possibilidade de, aos 28 anos, atuar em um clube de boa visibilidade no futebol europeu, um sonho para sua carreira. Apesar de evitar qualquer atrito com a diretoria, o jogador fez questão de assumir publicamente que gostou da proposta, algo que deixou claro com a chateação ao falar do tema.

Dono de contrato válido apenas até dezembro deste ano, Rodriguinho manteve o tom sério ao tratar da possibilidade de renovação do vínculo com o Alvinegro. “Primeiro a gente tem que sentar e conversar para depois a gente chegar em um acordo”, resumiu o jogador, encaminhando-se lentamente para o ônibus que esperava a delegação na porta do estádio Walter Ribeiro.