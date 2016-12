Rodriguinho fala em renovar e diz que só sairia para times do exterior

O meia Rodriguinho, principal jogador do Corinthians na temporada 2016, mostrou vontade de continuar no clube até depois do encerramento do seu contrato, válido até dezembro de 2017. Confiante em um ano melhor a partir de janeiro, ele explicou o que espera do Timão.

“Espero renovar meu contrato. Quero fazer parte desse grupo que vai buscar os títulos para o Corinthians. Acho que apenas uma proposta de fora do Brasil seria capaz de me tirar de lá”, afirmou o jogador, em entrevista concedida à Tribuna do Norte, mostrando incômodo apenas com o fato de não conseguir uma vaga na próxima edição da Libertadores da América.

“O final de ano foi bom, na realidade, o ano inteiro foi bom. Consegui jogar, consegui me firmar, marcar gols, dar assistências e atingir uma regularidade muito boa. Infelizmente não conseguimos atingir o objetivo principal que era a vaga na Libertadores, mas o próximo ano promete e estamos na luta para conseguir um título em 2017 e vamos batalhar bastante para isso”, assegurou.

Autor de dez gols e sete assistências no ano, Rodriguinho só se firmou como titular após a saída de Elias para o Sporting-POR, logo tomando para si o protagonismo de uma equipe que penou para se manter entre os primeiros durante o torneio nacional. Em meio a muitas críticas, foi um dos poucos a se salvar, fazendo com que ele pensasse até em Seleção Brasileira daqui para frente.

“O sonho não pode morrer. Todo jogador de futebol tem que estar com o sonho vivo, até para que aconteça sempre coisas melhores, se aperfeiçoar, se aprimorar, para quem sabe um dia chegar lá. É um sonho, é possível, a gente tem que trabalhar muito para isso, sabendo e respeitando as pessoas que estão lá, sabendo que existem muitos jogadores que estão na frente, mas com certeza vou batalhar para quem sabe um dia eu possa estar na seleção”, concluiu.

Apenas com a disputa do Paulista e da primeira fase da Sul-Americana nos primeiros meses de 2017, Rodriguinho se reapresenta ao Corinthians no dia 11 de janeiro, quatro dias antes da viagem para os Estados Unidos. Lá, a equipe participará do Torneio da Flórida, com duelos marcados para os dias 18 e 21, ainda sem rival definido.