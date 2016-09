Rodriguinho confia no Corinthians: “A possibilidade de título é muito real”

Integrante do elenco do Corinthians campeão brasileiro em 2015, o meia Rodriguinho não se abateu com as recorrentes críticas ao time de Cristóvão Borges e ainda tem esperanças de repetir o feito em 2016. A vitória por 3 a 0 sobre o Sport (com um gol dele), na quinta-feira, em Itaquera, deixou o meia ainda mais otimista.

“As críticas sempre vão existir. Temos que aprender a conviver com isso e tentar demonstrar o contrário. Estamos no G4, a seis pontos do líder, a três do primeiro colocado, com confrontos diretos pela frente. A possibilidade de título é muito real”, empolgou-se Rodriguinho, na tarde desta sexta-feira.

De fato, o Corinthians não se distanciou muito da ponta da tabela de classificação nacional, apesar de sua irregularidade. A equipe dirigida por Cristóvão soma 40 pontos ganhos, contra 42 do Atlético-MG, 43 do Flamengo e 46 do líder Palmeiras. Segundo o matemático Tristão Garcia, contudo, as chances corintianas de superar os concorrentes é de 7%.

“Deixa todo o mundo falar, que a gente vai correndo por trás, pelas beiradas. Vamos ver no que vai dar”, desafiou Rodriguinho, ao escutar que muita gente não compartilhava de suas esperanças em relação à campanha do Corinthians.

Os próprios torcedores já deram mostras de que são reticentes. O desmanchado Corinthians é alvo de protestos com frequência, e o seu técnico está longe de gozar da paciência de que Tite desfrutava. Contra o Sport, o time atraiu somente 24.360 pagantes a Itaquera, número considerado baixo para os padrões do clube.

“Pode haver uma desconfiança porque saíram vários jogadores importantes, mas peço que a torcida compareça e nos ajude o tempo inteiro. Essa sempre foi uma característica do Corinthians. Mais do que nunca, estamos precisando disso. Assim, todos que ficaram aqui irão se sentir bem. A gente está brigando lá em cima, no G4, com possibilidade real de disputar o título. Temos totais condições”, repetiu Rodriguinho.

Para seguir em alta, o Corinthians conta com um bom resultado no clássico contra o Santos (quinto colocado, com 36 pontos), no domingo, na Vila Belmiro. Ainda que, na opinião do meia, essa não seja uma partida decisiva.

“A gente sempre tem necessidade de vencer. Não acho que esse clássico seja uma final de campeonato. Ainda falta muita coisa para acontecer. O Palmeiras vai jogar fora de casa, e temos um confronto direto contra eles. Vamos trabalhar para nos desenvolver ainda mais e estabelecer um padrão alto”, projetou o confiante Rodriguinho.

