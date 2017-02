Roberto promete tirar árbitro do futebol: “Nunca mais ele apita”

O presidente Roberto de Andrade mostrou um lado explosivo pouco visto em seu mandato no Corinthians após o erro do árbitro Thiago Duarte Peixoto, que expulsou injustamente o volante Gabriel no primeiro tempo da partida contra o Palmeiras, no estádio de Itaquera, na noite desta quarta-feira, que terminou com vitória corintiana por 1 a 0.

Inconformado com a decisão de Thiago Duarte Peixoto, que se negou a aceitar as indicações do quarto árbitro de que havia sido Maycon quem cometera a falta no atacante Keno, e não Gabriel, Roberto assegurou que fará o possível para não ver Peixoto arbitrando outro jogo de futebol.

“É o mínimo que a gente tem que fazer. Ele é um pavão! O quarto árbitro avisou para ele que tinha sido o (camisa) 30, não o 5. Ele bateu no peito, todo cheio de pose, e falou: ‘Eu que mando’. Bom, se é ele quem manda, que vá mandar lá no Acre. Não pode apitar nunca mais, nem jogo de condomínio entre criançada”, bradou o dirigente, que não se comoveu ao ouvir que o alvo das críticas havia chorado.

“Chorou? Tem que chorar muito mais. Tem que chorar a vida inteira! O que ele fez não existe. É um lance muito claro. O cara vem, bate no peito e chama para ele? Então, ele que arque com as consequência. O cara brincou com o Corinthians, ele está achando que o Corinthians é o quê? Brincou com o clube errado!”, protestou Roberto de Andrade, prometendo dar sequência oficial às reclamações na quinta-feira.

“Amanhã (quinta), antes de a Federação abrir, eu estou lá para pedir a saída dele”, informou, sem confirmar se pedirá também a anulação do cartão vermelho dado ao jogador. Para isso, o Corinthians deveria entrar com recurso já nesta quinta-feira, com julgamento até o dia seguinte, antes do jogo contra o Mirassol, no sábado, na casa do adversário.

“Não posso garantir o que vou fazer a respeito disso, não sei exatamente quais são as nossas possibilidades. Mas vou fazer o que for possível”, falou o presidente do Corinthians, que assegurou ter participado na hora de acalmar os atletas. “Até desci para o vestiário para falar com eles, evitar que isso prejudicasse no segundo tempo. No fim, conseguimos essa vitória heroica”, concluiu.