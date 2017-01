Reunião anima, e Pablo pode aparecer na reapresentação do Corinthians

O zagueiro Pablo pode ser uma das novidades do Corinthians na reapresentação do elenco para a temporada 2017, marcada para o dia 11 de janeiro, no CT Joaquim Grava. O jogador de 25 anos, que pertence ao Bordeaux, está próximo de um acerto com o clube paulistano, avanço conquistado após um almoço entre o gerente de futebol alvinegro, Alessandro, e o seu empresário, Fernando César.

“Foi uma conversa muito boa, que deixou a gente bastante animado por causa do interesse demonstrado pelo Corinthians. O clube, na figura do Alessandro, está levando tudo dentro de um grande profissionalismo e realmente há uma boa chance de o Pablo jogar no Corinthians em 2017”, afirmou o agente à Gazeta Esportiva, explicando os detalhes da negociação.

Para ter o jogador por empréstimo de um ano e com direitos econômicos já fixados, o Timão conseguiu convencê-lo de que pode se destacar no clube. Atualmente, Pablo não está jogando com frequência no Bordeaux-FRA, clube que adquiriu seus direitos por cerca de R$ 25 milhões no ano passado. Comparativamente, o defensor saiu mais caro do que Malcom, revelação alvinegra que defende o mesmo time francês.

Por ter um salário em euro e não ter sido um atleta barato, Pablo terá de readequar seu salário para o futebol brasileiro, algo que não será um entrave para as tratativas, na avaliação do empresário. “Ele sabe que terá de rever os seus ganhos, já está ciente de tudo isso”, continuou Fernando, apontando a resolução das conversas com o time francês como principal problema antes de um anúncio oficial.

“Ainda não tem nada acertado com o Bordeaux, precisamos definir isso ainda. Quanto ao Pablo, ele também tem de acertar a vida dele lá, estava na Europa, não pensava em voltar e tinha toda uma vida lá. Logo, precisa resolver toda essa parte para poder se transferir”, avaliou, descartando uma consulta do seu cliente com Malcom sobre a situação do Corinthians.

“Todo mundo sabe o que é o Corinthians e o tamanho que o time tem. Lógico que os jogadores conversam, mas o Pablo conhece tudo do Corinthians. Ele também jogou na Ponte Preta, um time que tem pressão, vai saber se adaptar”, concluiu o agente.

Caso confirme a contratação, o Timão terá três reforços certos para 2017, ao lado dos atacantes Jô e Luidy. O volante Paulo Roberto e o atacante Kazim, que já têm tudo acertado, ainda não assinaram contrato, último impeditivo para o anúncio oficial. Além deles, o Alvinegro tem negociações avançadas com o atacante William Pottker e o volante Gabriel.