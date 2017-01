Representante volta ao Brasil e Corinthians espera resposta de Drogba

O ex-diretor de marketing e representante do Corinthians enviado a Londres, Gustavo Herbetta, já retornou ao Brasil após conversar durante o final de semana com os representantes do atacante marfinense Didier Drogba. Sem resposta sobre qual será o destino do jogador, o clube agora espera por uma decisão do atleta, que já tem o projeto desenhado especialmente para ele em mãos. O ânimo quanto a uma possível chegada, porém, esfriou.

A ideia do Alvinegro era que Herbetta retornasse da Inglaterra já com um acerto, mas a conclusão das tratativas não foi possível. Bem menos animado do que estava na semana passada, o Timão já não vê com tanta certeza a chegada do centroavante de 38 anos. Envolvido na disputa da Copa Flórida, o clube espera que os holofotes saiam um pouco do mercado de transferências para tocar o negócio de forma menos conturbada.

Após certa disputa interna com relação ao nome de Drogba, a diretoria se impressionou com o otimismo da torcida. A reação nas redes sociais foi imediata e favorável à contratação. Centenas de torcedores do Corinthians invadiram os perfis do atleta em uma clara tentativa de influenciá-lo a fechar com o Timão. O atleta, no entanto, segue sem se manifestar sobre o assunto.

Com um cenário político conturbado e fervendo internamente, com possibilidade até de impeachment do presidente Roberto de Andrade, todos os responsáveis pelas decisões no clube estão sendo cautelosos. Na outra ponta, há quem defenda a tese de que Drogba poderia representar uma virada dentro e fora de campo e o reinício dos tempos de glória.

Um dos maiores ídolos da história da seleção da Costa do Marfim, Didier Drogba está sem clube desde novembro, quando se despediu do Montreal Impact, time da MLS, principal liga norte-americana. Foram 23 gols em 41 jogos sem a condição de titular absoluto. Seu grande momento aconteceu em meados de 2012, quando levou o Chelsea ao inédito título da Liga dos Campeões da Europa. Além disso, ainda conquistou onze títulos na Inglaterra.