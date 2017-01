Kazim faz exames em São Paulo e fica perto de ser anunciado pelo Timão

O inglês naturalizado turco Colin Kazim, de 30 anos, realiza nesta segunda-feira uma bateria de exames médicos na cidade de São Paulo. O atacante deve ser anunciado em breve como reforço do Corinthians para os próximos dois anos.

O clube alvinegro aceitou pagar uma multa de R$ 1,5 milhão para tirar o jogador do Coritiba. O atleta mantinha contrato até 2017 com o time pelo qual marcou três gols no último Brasileiro.

Kazim será o companheiro de Jô no ataque do Corinthians. A equipe tem feito tímidas investidas no mercado e só acertou com atacantes para 2017. Além da nova dupla ofensiva, a revelação Luidy deixou o CRB para reforçar o Timão.

Na última semana, o técnico Fábio Carille deu entrevista à Rádio Bandeirantes e elogiou a contratação do jogador. “A bola para com ele na frente, tem presença de área, podemos jogar com Jô e Kazim dentro da área. É bom ter alternativas dentro do grupo. Reconhecemos que a participação dele no Brasileiro com o Coritiba foi muito positiva”, afirmou.