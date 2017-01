Próximo de ser anunciado pelo Timão, Gabriel tem exames marcados

Já desligado do Palmeiras, o volante Gabriel está muito perto de ser anunciado pelo Corinthians. A diretoria do clube avançou ainda mais nas tratativas para obter os serviços do atleta e, em contato com a Gazeta Esportiva, o Doutor Joaquim Grava, consultor médico do Timão, confirmou que o jogador tem exames marcados para esta segunda-feira.

“Sim. Ele tem exames marcados, mas a hora ainda não foi definida”, declarou Grava.

O meio-campista de 24 anos possui os direitos federativos ligados ao Monte Azul, clube do interior paulista, e, diferente de 2016, chegaria ao Parque São Jorge como titular praticamente absoluto. Na temporada passada, defendendo o Verdão, ele sofreu com a concorrência na posição, após se recuperar de uma lesão ligamentar no joelho, e teve poucas oportunidades de jogo.

Leia também: Corinthians inicia semana decisiva para reforços e até para o presidente

A dificuldade no negócio, porém, se dá por conta da OTB Sports, empresa que gerencia a carreira do volante, ter o interesse em negociá-lo com algum clube do exterior. No entanto, poucos clubes estrangeiros demonstram interesse pelo atleta. Além disso, em busca de suprir um dos setores mais carentes do elenco, o Corinthians chegou a uma proposta vantajosa para o atleta e aparece muito próximo de anunciá-lo.

Com a camisa palmeirense, Gabriel foi um dos destaques do time no ano de 2015, mas se machucou antes de chegar na reta final da Copa do Brasil 2015 e não conseguiu reconquistar a titularidade. Ao longo de sua passagem pelo Palestra Itália, ele defendeu o Alviverde em 59 compromissos e marcou três gols.

*Especial para a Gazeta Esportiva