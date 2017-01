Presidente do Coxa espera proposta oficial para negociar Kazim

O presidente do Coritiba, Rogério Portugal Bacellar, adotou cautela para tratar a praticamente acertada negociação entre Corinthians e o clube paranaense para a aquisição dos direitos federativos do atacante Kazim Richards. No mesmo dia em que apresentou alguns reforços para a próxima temporada e explicou as diretrizes do Coxa, o mandatário negou que tenha recebido uma proposta oficial pelo turco.

“O Corinthians não apresentou proposta oficial ainda. Enquanto não tiver, ele é jogador do Coxa”, afirmou o dirigente, indo na contramão do que tem falado o Alvinegro. Em entrevista concedida na semana passada, o técnico Fábio Carille já havia reconhecido que o jogador está praticamente certo como contratação. Desde então, o atleta já até realizou exames médicos.

O entrave para um anúncio oficial é a definição da forma de pagamento dos R$ 1,2 milhão que serão utilizados pelo Timão na transferência. A ideia do clube é parcelar em ao menos duas vezes, mas os paranaenses querem receber o dinheiro integralmente pelo atleta. Como as duas diretorias têm boa relação, as pessoas envolvidas nas tratativas asseguram que, na reapresentação do elenco corintiano, no dia 11 de janeiro, Kazim estará entre os atletas.

É pensando na data de reapresentação, aliás, que o Timão tenta fechar o quanto antes a chegada de ao menos um zagueiro e um volante, mas encontra dificuldades na falta de dinheiro. O clube chegou a ter tudo certo com Rithely, do Sport, mas a multa de R$ 40 milhões para rescisão do contrato e falta de vontade do Leão em perder o meio-campista impediram o negócio.