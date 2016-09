Presidente do Corinthians diz que jogadores vendidos pediram para sair

Palmeiras Veja fotos no treino do Palmeiras

Não bastasse os maus resultados que o Corinthians vem apresentando, o clube também passou a sofrer com o elenco. Na última janela de transferências da Europa, o time sofreu um desmanche. Questionado pelas vendas, o presidente Roberto de Andrade afirmou que os próprios atletas pediram para sair.

“Na minha visão, éramos o clube do país com a maior quantidade de atletas de alto nível, então isso chamou a atenção. O Corinthians nunca colocou ninguém à venda. Todas as decisões para que os jogadores saíssem foram única e exclusivamente dos atletas. Não foi por nenhum ajuste salarial”, contou o dirigente ao programa Seleção Sportv.

O Timão vendeu recentemente Elias e André para o Sporting, Bruno Henrique para o Palermo, Luciano para o Leganés (ESP) e Pato para o Villarreal. Dos cinco, apenas Pato não pode ser considerado uma baixa para o time, já que não atuava.

Depois de tantos desfalques, um dos questionamentos da torcida é a falta de peças de reposição no mesmo nível dos que foram embora. Andrade argumentou que precisa ter responsabilidade com as finanças do clube e não pode fazer contratações caras.

“Não posso gastar mais do que ganho. Desde o ano passado, enquadramos todos as despesas dentro da nossa receita. Estamos muito melhores, mas ainda lutamos com dificuldades. A crise no país afeta todos os segmentos, inclusive o futebol. Trazemos menos receitas e elas não evoluem na velocidade que eu gostaria. A única coisa que controlo são as despesas. Se eu não as diminuir, não consigo sobreviver”, explicou o presidente.

Apesar disso, o cenário pode começar a melhorar em breve. Uma das esperanças para o ataque do clube, Gustavo já está regularizado na CBF e fica à disposição de Cristóvão. A sua estreia poderá acontecer na próxima quinta-feira, quando o Timão enfrenta o Sport, no Estádio de Itaquera, pela 23ª rodada do Brasileirão.

Recomendado para você