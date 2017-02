Preocupado com o Audax, Carille deixa o Palmeiras a cargo de Loss

O técnico Fábio Carille está às vésperas de seu principal teste como técnico do Corinthians, um clássico contra o Palmeiras. Diante das câmeras de televisão, contudo, ele garante que ainda não está preocupado com o Derby. O seu foco está totalmente voltado ao jogo contra o Grêmio Osasco Audax, neste sábado, no José Liberatti.

“Não quero falar do Palmeiras, mas do Audax. Não adianta trazer essa preocupação para dentro de campo. Se tivermos um resultado adverso agora, a pressão será ainda maior. Hoje, é Audax”, ordenou Carille.

O técnico avisou que nem sequer assistiu à vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o São Bernardo, na quinta-feira, em casa. Para se concentrar exclusivamente no Audax, ele incumbiu o auxiliar Osmar Loss de estudar o rival. “O Osmar já está puxando tudo”, disse.

Por mais que disfarce, Carille está, sim, atento ao clássico. O técnico adotou cuidados especiais com o estado físico de alguns dos seus jogadores – o centroavante Jô será poupado contra o Audax, dando lugar a Kazim – antes de ir a Osasco.

“A gente trabalha para melhorar a cada jogo. Se formos bem contra o Audax, as coisas ficam mais tranquilas para quarta-feira”, vislumbrou Fábio Carille, apesar de negar novamente, com um sorriso no rosto, que esteja de olho no Palmeiras. “Não!”, bradou.

Revanche

Carille era auxiliar de Tite quando o Audax eliminou o Corinthians do último Campeonato Paulista, com uma vitória nos pênaltis em Itaquera. Aquela derrota, no entanto, já foi esquecida.

“Eles fizeram por merecer na arena. Foram felizes com dois chutes de fora da área, um do Bruno Paulo, que está conosco hoje, e outro do Tchê Tchê, agora no Palmeiras. Mas não há rivalidade. É outra competição”, comentou o treinador. “Na primeira fase daquele campeonato, ganhamos deles lá por 1 a 0, com gol do Uendel (vendido ao Internacional)”, acrescentou.

Carille ainda lembrou que o Audax do técnico Fernando Diniz mantém o seu estilo de frenética troca de passes, com os atletas sem posicionamento fixo. “Treinei duas situações para marcá-los. Conheço bem o Fernando Diniz, um amigo e excelente treinador. Eles jogam bonito”, elogiou.