Por vantagem no mata-mata, Timão terá força máxima nesta quarta

O Corinthians já não tem mais chances de ter a melhor campanha do Campeonato Paulista. Mesmo assim, o Timão é o segundo colocado no ranking geral do Estadual, posição que daria vantagem sobre os outros grandes à exceção do Palmeiras, motivo pelo qual Fábio Carille promete força máxima no próximo compromisso alvinegro, contra o Linense.

“Não tem descanso. Estamos indo para a última rodada da fase classificatória do Paulista com vantagem sobre o Santos e São Paulo. Vamos com força total, indo para até a final, só decidiríamos fora de casa contra o Palmeiras”, afirmou o treinador.

Corinthians e Linense se enfrentam em Itaquera nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), em Itaquera, mesmo dia e horário dos outros jogos da rodada do Paulistão. O Timão soma 21 pontos ganhos no torneio e só pode ser alcançado pelo Santos, que soma 19.

“Saíamos fortalecidos dessa primeira fase, conhecendo melhor o grupo. Estou muito feliz. Somos a única equipe que não perdeu clássicos, isso mostra maturidade, chegamos fortes nesse mês de abril”, finalizou o treinador do Timão.