Ponte confirma ida de Pottker para o Timão após o Campeonato Paulista

William Pottker será jogador do Corinthians após o final do Campeonato Paulista. Nesta sexta-feira, o presidente da Ponte Preta, Vanderlei Pereira, confirmou a negociação em evento na sede da Federação Paulista de Futebol e afirmou que a negociação mostra a força da Macaca no mercado.

“No que diz respeito à Ponte, o Lucca e o Yago já chegaram, e o Pottker irá para o Corinthians em maio ou junho, logo após o Campeonato Paulista”, afirmou o mandatário da Macaca.

Para levar Pottker ao Corinthians, o Timão cedeu à Ponte Preta o zagueiro Yago, de 24 anos, e o atacante Lucca, de 26, por empréstimo até dezembro de 2017. Além disso, o Alvinegro irá desembolsar cerca de R$ 6 milhões por 50 % dos direitos econômicos do artilheiro da última edição do Campeonato Brasileiro com 14 gols.

A negociação, na visão de Vanderlei Pereira, demonstrou a força da Ponte Preta. Isso porque o Corinthians queria a liberação do atleta para atuar pelo clube já no Campeonato Paulista, mas não conseguiu convencer a Macaca. Timão e o Ponte disputam a Copa do Brasil e a Copa Sul-Ameriacana, e uma inscrição de Pottker pelo clube campineiro inviabilizaria que o atleta jogasse o mesmo torneio por outro clube.

“Não tenha dúvida (que mostramos nossa força). O Corinthians queria ele para jogar o Campeonato Paulista, mas a Ponte negociou bastante e houve um bom entendimento”, completou o presidente da Ponte Preta.

Nesta semana, o Corinthians publicou uma nota informando o fim das negociações com o centroavante Didier Drogba, e agradecendo o marfinense pela negociação. Assim, a camisa 9 do Timão, que ficou sem dono na numeração fixa, deve ser usada por Pottker. Para a temporada, o Alvinegro já contratou os atacantes Jô, Kazim e Luidy. Os volantes Gabriel, Paulo Roberto e Fellipe Bastos, e o meia Jadson.