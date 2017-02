Pedro Henrique aponta Kazim e Bastos como “resenhas” do Corinthians

O zagueiro Pedro Henrique, convidado do programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, abriu o jogo sobre o elogiado ambiente do novo elenco do Corinthians para a temporada 2017. Ativo nas conversas no grupo de Whatsapp criado pelo zagueiro Balbuena, Pedro revelou que dois reforços são os mais “resenha” do elenco, apelido dado aos atletas mais desenvoltos no relacionamento pessoal: o volante Fellipe Bastos e o atacante Kazim Richards.

“O Kazim é um cara bacana, chegou cantando rap na apresentação dele para o grupo. O Fellipe Bastos é um cara mais resenha também”, apontou o defensor, revelando quais são os principais alvos da zoação no Alvinegro. “Todo mundo pega bastante no meu pé, no do Moisés, pessoal não perdoa (risos)”, contou, em meio a risadas, o jovem de 21 anos.

De acordo com o atleta, aliás, o companheiro no “sofrimento” é um jogador que dará muita alegria para a torcida corintiana. Com a venda de Uendel para o Internacional e a presença de Guilherme Arana com a Seleção Brasileira sub-20, Moisés tem sido o dono da lateral esquerda neste início de temporada. “Na minha opinião, ele é a cara do Corinthians”, observou.

Bastante sincero ao tratar dos temas internos, Pedro ainda assegurou que não se falou no atacante Didier Drogba durante os 20 dias de negociação entre o Timão e o atleta, encerrada na última semana depois de muita polêmica.

“A gente não falava assim do Drogba, no vestiário a gente nunca chegou a falar de Drogba. Nós pensamos no elenco”, frisou o defensor, enchendo de elogios o meia Jadson, que deve enfim assinar contrato com o clube nesta segunda-feira. “O Jadson é um cara que fez sucesso em 2015, tem grande qualidade, vai nos ajudar bastante e nós ficamos bem felizes com a volta dele”, afirmou.

Reserva neste começo de ano, Pedro ainda admitiu que pecou pela afobação em algumas jogadas do ano passado, como o pênalti cometido contra a Chapecoense, no Campeonato Brasileiro, quando acabou chutando um jogador dentro da área na tentativa de afastar uma bola.

“Conversando com a comissão, com os outros zagueiros, eu percebi que estava indo muito afobado. Agora estou trabalhando para parar de cometer erros bobos”, observou, garantindo que o Timão está preparado para encarar a Caldense, na quarta-feira, às 21h45 (de Brasília). Em jogo único, o Alvinegro tem a vantagem do empate para seguir vivo na Copa do Brasil.

“Sabemos do regulamento novo, já conversamos depois do jogo que temos de pensar na Caldense para trazer a classificação para São Paulo. Chegando no treinamento tenho certeza que vão passar os vídeos que passam para a gente sempre e chegaremos sabendo tudo o que precisamos fazer”, concluiu Pedro.